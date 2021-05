Bestsellerautor John Grisham: "Es ist eine harschere Welt geworden"

Hat dieses medieale Dauerfeuer Einfluss auf die Rechtssprechung? Erhöht die Dauerkontroverse nicht den Druck auf Geschworene in komplexen Prozessen?

Das ist eine schwierige, schwierige Frage. Mich sorgt, was die Geschworenen tun, wenn sie nach Hause gehen. Dort können sie mit Hassnachrichten bombadiert werden, sie können sich den Tag im Gericht nochmal im Fernsehen ansehen. Man kann die Geschworenen nicht mehr von der öffentlichen Reaktion auf die Prozesse fernhalten. Und ja, das ist ein Riesenproblem. Aber schon in den 1980ern, als ich noch in Gerichtsstreits involviert war, war der Druck enorm. Das Geschworenensystem funktioniert, das hat man beim Prozess gegen den Polizisten in Minneapolis gesehen.

Da ging es um den getöteten Schwarzen George Floyd. Die Reaktion der Polizei in „Der Polizist“ entspricht ganz dem Muster, das man dort sah: Man hält zusammen, bis es nicht mehr geht. Haben Sie die „Black Lives Matter“-Proteste beim Schreiben beeinflusst?

Nein. Da war mein Einfluss ein anderer: Da schrieb ich über meine Heimat. Da kenne ich die Menschen, die Politik, die Geschichte, die Religion, das Gesetz. Als ich Anwalt war, kannte ich jeden Polizisten in der Stadt. Ich arbeitete mit ihnen zusammen – und vor Gericht gegen sie. Und ich weiß, wie eine Gemeinschaft, eine Stadt die Polizei sah und sieht. Sie sind hochrespektiert, und die meisten sollten auch respektiert werden. Aber es gibt zu viele schlechte. Und jetzt hat jeder eine Kamera in der Tasche, um aufzunehmen, wenn Polizisten Unschuldige täten. Man sieht es, aber es ist schwer zu glauben. Es ist aber schon lange genau so geschehen. Die Schwarzen können es Ihnen erzählen. Und die sagen jetzt: Genug ist genug.

Glauben Sie, dass sich jetzt etwas ändern wird?

Ja, etwas muss sich ändern. Und wir haben jetzt einen Präsidenten, der an Veränderungen glaubt, der an grundlegende Menschenrechte glaubt und an eine Justizreform. Das hatten wir vier Jahre nicht. Bisher sagt Joe Biden genau das Richtige über die Justizreform, er weiß, was nötig ist – nicht nur bei der Polizei. Es gibt so viele Probleme in unseren Gesetzen. Wir müssen verhindern, dass unschuldige Menschen ins Gefängnis gehen. Und ich denke, wir machen da Fortschritte.