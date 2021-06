Bestseller-Autorin Lucinda Riley gestorben

Die durch die "Sieben Schwestern"-Reihe bekannte Bestseller-Autorin Lucinda Riley ist tot. Das bestätigte ihre Familie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London am Freitag. In einer Mitteilung auf der Webseite des britischen Verlags Pan Macmillan hieß es, die in Nordirland geborene Schriftstellerin sei Freitagfrüh im Kreis ihrer Familie nach einem mehrjährigen Krebsleiden gestorben. Medienberichten zufolge soll Riley Mitte fünfzig gewesen sein. Ihr genaues Alter war nicht bekannt.