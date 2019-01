Bestätigt: Neuauflage von Woodstock-Festival zum 50er

2019 jährt sich das Woodstock-Festival zum 50. Mal. Nun hat Michael Lang, einer der Organisatoren des legendären Musikfests, das 1969 in Bethel, New York, stattfand, gegenüber dem Magazin Rolling Stone bestätigt, dass es eine offizielle Neuauflage unter seiner Kontrolle geben wird. " Woodstock 50" wird von 16. -18. August am Gelände Watkins Glen im Bundesstaat New York stattfinden. Das Gelände, das auch als Rennstrecke genutzt wird, war bereits Austragungsort von Großkonzerten. Am Originalschauplatz in Bethel steht heute ein Musikpavillon für 15.000 Besucher. Dort wird zwar ebenfalls eine Jubiläums-Veranstaltung stattfinden, aber das ist kein Woodstock", so Lang.

Wer genau beim Neo-Festival auftreten wird, wollen die Organisatoren erst im Februar bekannt geben, wenn der Ticket-Vorverkauf beginnt. Laut Lang sollen Bands aus dem Original-Woodstock-Lineup ebenso auftreten wie Newcomer von heute. Auch an Tribute-Konzerte junger Künstlerinnen an die Stars von damals sei gedacht. "Ich möchte, dass es ein generationenübergreifendes Event wird", so Lang gegenüber Rolling Stone. Auf die Frage, ob es ihm gelungen sei, die Band Crosby, Stills, Nash and Young zu einer Reunion zu bewegen, sagte er sinngemäß: "Es ist kompliziert".