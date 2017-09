Best of: Summer of 2017

WOLF ALICE: Don’t Delete The Kisses – Verliebt sein. Schweben. Entliebt sein ...

VON SEITEN DER GEMEINDE: Lignano – Urlaubs-Alptraum aus Tirol. Groß.

MILEY CYRUS: Younger Now – 60s-Retro von Darling Miley. Ein Sommer wie ...

ALT-J: Deadcrush – Für einen Sommer der dunklen Geheimnisse.

SHARON VAN ETTEN: Tarifa – Schon klar, der Song ist nicht neu. Feiert aber dank Twin Peaks DAS Comeback meines Sommers! Überhaupt Twin Peaks: Was Besseres werden wir lange nicht mehr zu sehen und zu hören bekommen...

SUZI WU: Taken Care Of – Für mich eine der Entdeckungen des Jahres!

LANA DEL REY & A$AP ROCKY: Summer Bummer - Ein bisschen Leid kann auch im Sommer nicht schaden...

GHOSTPOET: Dopamine If I Do – Sexiest Song of the moment.

BEOUINE: Solitary Daughter – Lagerfeuer und so ...

KACY HILL: Hard To Love - SM im Sommer? Ziemlich heiß jedenfalls...

GORDI: On My Side - Tolle neue Stimme aus Australien.

SAODAJ' SUR LES TOITS: Pokor Ler – Karibisch die Welt umarmen ...

PIXX: I Bow Down - Die Debütantin aus London liefert einen der Tracks des Jahres ab.

EMPRESS OF: Go To Hell - Nach etlichen Gastauftritten (Blood Orange, Darkstar etc.) hat Lorely Rodriguez endlich wieder Zeit für ihr eigenes Projekt. Perfekter Elektropop abseits der Mainstreamklatsche.

PRINCESS NOKIA: Summer Time - Ein Track von ihrem Mixtape aus dem Vorjahr. Jetzt neu aufgelegt, mit neuem Video. Sehr lässig!