BEST OF: Songs für die Hüttengaudi

BLUR: Song 2 – „Woo-hooo!“

DEICHKIND: Remmidemmi (Madsen Remix) – Und alle singen so: „Yippieyippie Yeah, Yippie Yeah, Krawall und Remmidemmi!“

GARY CLARK JR & JUNKIE XL: Come Together – Whoaaa!!

THE COMMODORES: Brick House – Discotanzen in Moonboots. Nur so.

THE BREEDERS: Cannonball – DIE Slacker-Hymne für Snowboarder.

SKERO: Gfrei di / Pistenkanone - Wo er recht hat, hat er recht. Ansteckend gute Laune. Aber die Pistenkanone nicht wörtlich nehmen, bitte!

HOUSE OF PAIN: Jump Around - Und genau das tun wir...

THE FRATELLIS: Chelsea Dagger – „Dam, dadadam, dadadam ...“

ICONA POP & CHARLI XCX: I Love It – Der Titel ist Programm. Bringt jede Skihütte zum Bouncen.

ROB BASE & DJ EZ ROCK: It Takes Two – Was Rocker können, können Hip-Hopper schon lang: „Wooo! Yeah!“

THE CRISPIES: Ring My Doorstep - Jump around für Snowboarder und Junggebliebene.