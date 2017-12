BEST OF: Songs About Snow & Ice

ANNIE LENNOX: Cold (Live at ABC Sessions, 2012)

THE BANGLES: Hazy Shade Of Winter (1987)

JANE SIBERRY: Hockey (1989)

REBEKKA BAKKEN: Cover Me With Snow (2003)

FEIST & READYMADE FC: Snow Lion (2006)

MADONNA: Frozen (1998)

NICK CAVE & THE BAD SEEDS: 50 Feet Of Pure White Snow (2001)

NICK CAVE & THE BAD SEEDS: 15 Feet Of Snow (2001)

JOHN LENNON & YOKO ONO: Listen The Snow Is Falling (1969)

THE CHEMICAL BROTHERS: Snow (2010)

GLASVEGAS: A Snowflake Fell And It Felt like A Kiss (2008)

MUMFORD AND SONS: Winter Winds (2009)

KATE BUSH: 50 Words For Snow (2011)