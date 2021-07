Best of: Songs about Sex

JET: Cold Hard Bitch – Rihannas Birthday Cake-Story aus der Sicht eines frustrierten Mannes, der auf eine Gegenleistung gehofft hatte.

ALANIS MORISSETTE: You Oughta Know – Eigentlich eine Abrechnung mit dem Ex und seiner Neuen, ja. Aber auch aufschlussreich: „Is she perverted like me, would she go down on you in a theater?“

LIZ PHAIR: Flower – Klingt nur süß und harmlos. Es geht um Begehren, und zwar richtig.

TV ON THE RADIO: Lover’s Day – „Wir sind alle durch Sex entstanden – das sollte gefeiert werden“, sagen die Rock-Philosophen aus Brooklyn. Recht haben sie.

THE HEAVY: In The Morning – Und noch eine Ode an die „morning glory“.

LILLY ALLEN: L8CMMR – Euron Greyjoys Schwester schwärmt von der sexuellen Performance ihres Ehemannes Sam Cooper. Ihm ist die Sache übrigens angeblich sehr, sehr peinlich...

DJ KHALED: For Free – Drake sagt‘s, wie es ist. Es gibt keinen besseren, eigentlich müsste er „dafür“ bezahlt werden…

JOHN LEE HOOKER: Crawling King Snake – Der beste, größte, unermüdlichste... Die alten Blueser standen den heutigen Rappern um nichts nach, was die Dicke-Hose-Attitüde anbelangt.

EMILI SANDE: Garden – „Ich dachte immer, ich könnte so etwas nicht singen, eine Dame tut so etwas nicht“, sagt die Schottin über ihren Ausflug ins Reich der Sinne.