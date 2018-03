BEST OF: Neue Songs

MYNTH: Elevator – Seit der großen Roisin Murphy nicht mehr so was Lässiges gehört.

SCREAMING FEMALES: I'll Make You Sorry - Interessanter Bandname, cooler Rocksong, GROSS-AR-TIGE Gitarristin!

HER: Neighborhood - Göttliche Grooves, himmlischer Soul.

SEVDALIZA: Human Nature - Atmosphärisch dicht, zart und bedrohlich. Gänsehautalarm!

JANELLE MONAE: Make Me Feel / Django Jane - Gleich zwei neue Singles der Queen of Cool. Niemand verbindet Wave, Soul und Hip-Hop so stylish wie sie.

CHVRCHES: My Enemy ft. Matt Berninger - Der zweite Teaser aufs neue Album. Perfekter Pop mit Schwerenöter Matt von "The National". Wenn sich der mal nicht verliebt hat...

DESSA: 5 Out Of 6 - Spoken Word. So unglaublich gut!

OUR GIRL: Our Girl – Ja, der Song heißt wie die Band. Allerschönste Gitarrenwände aus Brighton.

PALE WAVES: Heavenly – 80s-Pop at it’s best.

AMEN DUNES: Blue Rose – Schleicht sich langsam an. Und wird zum sog- artigen Folkrock-Highlight.

SAINT CHAMELEON: Mockingbird – Charmant verschlafener Soul mit einem Hook, der im Ohr bleibt.

PONETTE: Gun – Sexy Electronics aus Skandinavien. Woher sonst ...

AU/RA: Panic Room – Junge Frau aus Ibiza/Antigua, ganz großer Pop. Und gut.

VIECH: Ich hab viele Fehler gemacht – Räudig, dreckig, unschlagbar gut. Best Rock’n’Roll around!