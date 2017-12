BEST OF NEUE SONGS: Heiß im Winter

BLONDIE & JOAN JETT: Doom Or Destiny – Ein echtes Gipfeltreffen.

RUDIMENTAL FEAT. DONNA MISSAL: No Fear - Bärenstarker neuer Tanztrack der Briten.

LUCY DACUS: Night Shift - Die Indierockerin aus Virginia hat eine göttliche Stimme. Und jetzt auch eine wunderschöne Ballade.

BILLIE EILISH & VINCE STAPLES: &burn - So jung und sooo gut. Best new slow song of the moment.

DANIELE LUPPI FEAT. SOKO & KAREN O: Pretty Prizes – Hoch ambitioniertes Film- & Song-Projekt des italienischen Producers. Gut auch.

CHARLIE XCX, TOVE LO & ALMA: Out Of My Head – So muss Mainstreampop.

EL PERRO DEL MAR: Fight For Life – Die schwedische One-Woman-Band mit einem gänsehauterzeugenden Groove.

MIGOS, NICKI MINAJ & CARDI B: Motorsport – Ein Gipfeltreffen der anderen Art . Aber auch echt. Und stark.

LOLAWOLF: Baby, I’m Dyin’ – Nach ihrer Rolle in der großartigen Serie „Big Little Lies“ macht Lenny Kravitz’ Tochter Zoe wieder Musik. Und zwar sehr klass.

SOPHIE: Ponyboy – Give us more kinky!

VIC MENSA & MR. HUDSON: Coldplay – „I see your face in yellow every time I hear Coldplay.“ Großartig!

KROKO JACK & SKERO: Vadient - Nein, Herr Kroko ist kein gaaanz Lieber. Aber saugut!