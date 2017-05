Best of Frühling: POP

PIXX: I Bow Down – Perfekter, intelligenter Poprock. Vorbote fürs Debüt-Album der Londonerin am 2. Juni.

ALT-J: 3ww – Verstörend wie immer, besser denn je.

AMY SHARK: Adore – In Australien schon ein Jahr alt, bei uns gerade erst releast. Auf jeden Fall großartig.

LANA DEL REY & THE WEEKND: Lust For Life – Gipfeltreffen der verzweifelten Erotomanen.

DRAKE, LIL WAYNE & NICKI MINAJ: No Frauds – Gipfeltreffen der grandiosen Großmäuler.

AVEC: Waiting For You - Schon wieder: Eine Österreicherin auf der Überholspur. Aber ganz zart...

EMA: Aryan Nation - Böse wie immer, Ms Anderson.

SACRED PAWS: Everyday - Diese Dame spielt die beste westafrikanische Gitarre Londons!

ALDOUS HARDING: Imagining My Man – Was für eine Stimme! Gänsehaut... Die CD der Neuseeländerin erscheint am 19. Mai. Einer der spannendsten Releases.