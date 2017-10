Best Music Around

OLIMPIQUE: R.O.F. - Hart und gut. Ein bisschen wie Deep Purple in ihrer Coverdale/Bolin-Phase. Großes Kompliment!

HUNNEY PIMP: Bleicher Tog / 24 Stund - Noch Rap oder schon Cloud? Irgendwie wie Attwenger in den Wolken. Sehr stark.

BENJAMIN CLEMENTINE: God Save The Jungle - Der Londoner Künstler, Poet, Komponist und Sänger ist derzeit Everybodys Darling. Zu Recht - schon allein wegen seiner Stimme!

SELF ESTEEM: Your Wife / OMG - Slow Club-Sängerin Rebecca Taylor auf Solo-Pfaden. Schade um ihre Ex-Band, die war schon sehr gut - aber was sie hier macht ist einfach perfekt.

LEYYA: Oh Wow - Neue Single der Amadeus-geehrten Elektroniker. Sehr fein.

WOLF ALICE: Heavenward - Ganz nach oben! Die Londoner Rocker sind endlich da, wo sie hingehören, ihr aktuelles Album "Visions Of A Life" ist an der Spitze der UK-Charts.

TUSKS: London Thunder - Wow, was für ein fantastisches Cover des Songs der fantastischen Foals.

CLARA LUZIA: On The Street - Verträumtes Folk-Girl war gestern. Clara lässt es richtig krachen, und macht dabei alles richtig. Hammer-Song.

THE BREEDERS: Wait In The Car - Nach einer gefühlten Ewigkeit wieder da. Und: Die Schwestern Deal rocken noch wie in den 90s!

CHARLOTTE GAINSBOURG: Rest - Sie säuselt, sie flüstert, sie singt. Und man will nicht aufhören ihr zuzuhören.

NILÜFER YANYA: Baby Luv – Eine junge Londonerin, ein Gitarren-Riff, dezente Percussion - große Stimme. Packend.

MYNTH: Rose - Electronics und Organisches, und vor allem unglaublich gute Songs. Eine meiner absoluten Lieblingsbands!