Besser barfuß im Schnee als ohne ein Buch

Der Inselstaat Island, knapp südlich vom Polarkreis gelegen, ist so groß wie Österreich und Slowenien zusammen. Aber auf 1 kommen nur 3 Einwohner (100 in Österreich).



Dass es Elfen gibt, halten 37 Prozent der 317.000 Isländer für möglich und 17 Prozent für wahrscheinlich.



An das Sprichwort, wonach es besser sei, barfuß im Schnee zu sein als ohne ein Buch, daran glauben alle - falsch, die Jugend nicht mehr so sehr. Die entwickelt sich lesefaul wie überall.



Aber noch ist Island Weltrekordhalter: Jede(r) liest durchschnittlich acht Bücher pro Jahr. Obwohl Bücher teurer sind als bei uns.

Und jede(r) ist ein Skalde: ein Dichter.



Schriftsteller eilen an finsteren Tagen zu fünf Lesungen hintereinander, und die Bibliothek in Reykjavík hat bis in die Nacht offen. 1,2 Millionen Bücher wurden 2009 ausgeborgt. Auch deshalb wurde die Hauptstadt zur UNESCO-Literaturstadt ernannt.

Klagenfurt mit nicht viel weniger Einwohnern hat nicht einmal eine Bibliothek.