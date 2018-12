Bernsteins "Wonderful Town" an der Volksoper: Perfektes Entertainment

Die Wiener Volksoper und das klassische Musical – diese Kombination funktioniert inzwischen seit Jahren geradezu perfekt. Und auch mit der nicht ganz so neuen Neuproduktion von Leonard Bernsteins „Wonderful Town“ – man koproduziert mit der Staatsoperette Dresden, wo bereits Premiere war – siegt das Haus am Gürtel auf allen Ebenen. Und würdigt nebenbei den Ausnahmekünstler Bernstein anlässlich der 100. Wiederkehr seines Geburtstages mit einem großen Wurf.

Zwar ist das 1953 uraufgeführte Werk nicht so populär wie etwa die „West Side Story“; das Genie Bernstein ist bei dieser Liebeserklärung an New York dennoch in jeder Phase zu hören. Die herrliche Mischung aus Jazz, Swing , Vaudeville und großartigen – am Gürtel wird in deutscher Sprache gesungen – Songs zündet. Und die Geschichte rund um die zwei Landeier („ Ohio“) Ruth und Eileen Sherwood, die ihr berufliches und privates Glück im Greenwich Village der 1930er-Jahre suchen und letztlich finden, strotzt vor guten Gags und Pointen.