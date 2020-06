Der Mensch als Ameise

Zugegeben - dass sich individuelle Reisevorstellungen an der Adriaküste nur schwerlich verwirklichen lassen, ist jetzt wirklich nichts Neues. Bernhard Langs Sicht auf das All-Inclusive-Erlebnis der Marke Lignano bietet dennoch neue Einblicke. Von der oststeirischen Großfamilie, die auf ihre tägliche Dosis Andreas Gabalier auch am Strand nicht verzichten will, ist in 200 Metern Höhe nämlich nichts mehr zu hören.

Und doch bleibt es unangenehm. Streng geordnet liegen die Pauschaltouristen da am Strand, aufgefädelt an den Sonnenschirmreihen der Ressorts. Die kilometerlangen Sandstrände, die im Prospekt versprochen worden waren, klingen da plötzlich wie eine gefährliche Drohung.