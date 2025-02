Goldener Bär für den Besten Film: "Drømmer" (Dreams (Sex Love)) von Dag Johan Haugerud

Silberner Bär Großer Preis der Jury: "O último azul" (The Blue Trail) von Gabriel Mascaro

Silberner Bär Preis der Jury: "El mensage" (The Message) von Iván Fund

Silberner Bär für die Beste Regie: Huo Meng für "Sheng xi zhi di" (Living the Land)

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Rose Byrne ("If I Had Legs I'd Kick You")

Silberner Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Andrew Scott ("Blue Moon")

Silberner Bär für das Beste Drehbuch: Radu Jude für "Kontinental '25"

Silberner Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung: Das gesamte Team von "La Tour de Glace" (The Ice Tower)

Goldener Bär für den Besten Kurzfilm: "Lloyd Wong, Unfinished" von Lesley Loksi Chan

Silberner Bär Preis der Jury (Kurzfilm): "Ordinary Life" von Yoriko Mizushiri

Berlinale Dokumentarfilmpreis: "Holding Liat" von Brandon Kramer

Bestes Spielfilmdebüt (Perspectives): "The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)" von Ernesto Martínez Bucio