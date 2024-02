Berlinale-Preise: Eine Wiener Schulklasse und die Lektionen einer Sängerin

Ein Teddy Award für beste Doku ging an „Teaches of Peaches“, einem Film über die Sängerin Merrill Nisker von dem Vorarlberger Regisseur Philipp Fussenegger, gemeinsam mit Judy Landkammer.

Der Friedensfilmpreis wurde an die Wiener Regisseurin Ruth Beckermann für ihr Schulklassenporträt „Favoriten“ verliehen. Das Flüchtlingsdrama „The Stranger's Case“ des US- Regisseurs und Aktivisten Brandt Andersen erhielt den Amnesty International Filmpreis. Aus Sicht der Jury berührt der Film auf allen Ebenen. Andersen spendete die 5000 Euro Preisgeld umgehend für die Flüchtlingshilfe. Zudem appellierte er an die politische Führung in Deutschland, zu ihrer beispielhaften Rolle in der Flüchtlingspolitik zurückzukehren.