Berlinale: Goldener Bär für Sex, Lügen und Video

Keineswegs kontroversiell, dafür von schwebender Leichtigkeit und Schwere gleichermaßen, ist Hamaguchi Ryusukes „Wheel of Fortune and Fantasy“, ausgezeichnet mit dem Silbernen Bären Großer Preis der Jury. Der japanische Regisseur setzt dabei auf die Symmetrie des Zufalls: In drei Episoden treffen Menschen aufeinander, deren Leben eine intensive Wendung nimmt. Am fatalsten erwischt es eine junge verheiratete Frau: Sie wird von ihrem Studienkollegen und Liebhaber dazu angestiftet, den gemeinsamen Literaturprofessor zu verführen. Zwar bleibt besagter Professor gegenüber den Avancen seitens der hübschen Studentin steinern. Stattdessen kommt es zu einer tiefen, emotionalen Begegnung, die durch einen dummen Irrtum aber schließlich doch im Skandal endet. Wie bei „falschen“ Begegnungen doch echte Gefühle entstehen, erzählt Hamaguchi unaufgeregt, mit großer Sogwirkung.