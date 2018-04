Bergmanns Burgtheater-Abschied: „Alles andere als Auslauf-Spielzeit“

In ihrer letzten Saison will Bergmann keineswegs ihre Ära gemütlich ausklingen lassen: „Das wird alles andere als ein Auslauf- oder Übergangsspielplan. Das Publikum interessiert sich an erster Stelle für gutes Theater und erst an zweiter für Direktionswechsel.“ Das Einvernehmen mit dem kommenden Direktor Martin Kušej sei aber gut, man werde diesem eine gute Übergangszeit ermöglichen, es gebe auch Gespräche über eine Übernahme von Bergmann-Produktionen durch die kommende Direktion.

22 Premieren wird es 2018/’19 geben, darunter sieben Ur- bzw. Erstaufführungen. Die Saison beginnt in Burg und Akademie – mit Roman-Dramatisierungen (das ist heutzutage offenbar unvermeidlich).

Am 5. September hat in der Akademie „Kommt ein Pferd in eine Bar“ nach David Grossmann Premiere, als Koproduktion mit den Salzburger Festspielen und mit dem Deutschen Theater Berlin. Dafür kehrt der großartige Regisseur Dušan David Pařízek an die Burg zurück. Im Haupthaus wird am 7. September eröffnet, mit „Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann, Bastian Kraft inszeniert.

Zu den Highlights der (ganz ohne Shakespeare, Schiller, Kleist, Nestroy, Grillparzer, Bernhard, Jelinek auskommenden) Saison zählen „Glaube Liebe Hoffnung“ (Ödön von Horváth) in der Inszenierung von Michael Thalheimer, Werner Schwabs „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“, in Szene gesetzt von Nikolaus Habjan, „Medea“, nach Euripides inszeniert von Simon Stone, „Woyzeck“ (Johan Simons) und Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“ in der Regie von Andrea Breth.

Und Claus Peymann wird noch einmal an die Burg zurückkehren und Ionescos „Die Stühle“ inszenieren – „eine Abschiedssymphonie für mich“, so Bergmann über ihren Weggefährten.

Weitere Projekte: Ein Stück von Josef Haslinger und eins von Herbert Fritsch – und das erste Stück von Joachim Meyerhoff. Schließtage sollen mit Talk-Abenden der Humor-Giganten Harald Schmidt und Michael Niavarani gefüllt werden. Eine René-Pollesch-Uraufführung beendet dann im Mai die Ära Bergmann.