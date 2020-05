Belvedere: Mit Klimt gegen Einbahnstraße

Die so schlüssige wie sinnliche Präsentation fährt gegen eine scheinbare Einbahnstraße des Museumswesens: Normalerweise werden Kunstwerke im Museum ihrem privaten Verwendungszusammenhang entrissen und neutralisiert. In der Belvedere-Schau werden die Zusammenhänge rekonstruiert, wird die Kunst personalisiert: Josef Hoffmanns Sofa, auf dem Klimt die Großbürgerin Fritza Riedler 1906 porträtierte, ist ebenso zu sehen wie das Ensemble aus Möbeln und Wandtapeten, das Hoffmann rund um Klimts Bildnis der Hermine Gallia (1903/'04) in deren Wohnung realisierte.



Die Inszenierung gipfelt in der 1:1-Nachbildung der marmornen Eingangshalle des Palais Stoclet in Brüssel.



Das Gebäude, in dem Hoffmann die Vision eines durchkomponierten Gesamtwerks umsetzte, ist heute nicht mehr öffentlich zugänglich.