Belgisch-irakischer Regisseur gewinnt bei YDP

Mokhallad Rasem wurde 1982 in Bagdad geboren und arbeitete zunächst als Regisseur am irakischen Nationaltheater, bevor er sich 2006 in Antwerpen niederließ.

YDP-Dramaturg David Tushingham in einer Biografie über Rasem: „Sein Theater zeichnet sich durch einen körperbetonten und visuellen Stil aus. Seine Stücke sind oft in mehreren Sprachen geschrieben – ein Spiegelbild jener Welt, in der wir leben.“ Nach freien Produktionen wie „Monde.com“ und „Iraqi Ghosts“ wurde Rasem in Antwerpen eine feste Position am renommierten Toneelhuis angeboten. „Romeo und Julia“ war dort sein Debüt.