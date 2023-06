Bekannte Opernsängerin Gabriele Schnaut gestorben

Die Sängerin Gabriele Schnaut, die zuerst als Mezzo und dann als Sopranistin viele der bedeutendsten Rollen gesungen und insbesondere als "Turandot" auch in Wien geglänzt hat, ist tot. Sie sei 72-jährig gestorben, heißt es auf der Webseite der Wiener Staatsoper.

An der Staatsoper debütierte sie demnach 1985 als Komponist in "Ariadne auf Naxos". Später sang sie alle drei Brünnhilden in Wagners "Ring des Nibelungen", die Isolde aus "Tristan und Isolde", Kundry ("Parsifal"), und mehr. Ihren letzten Auftritt im Haus am Ring absolvierte sie 2004 als Turandot.