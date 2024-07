Bekannt aus "The Shining": Schauspielerin Shelley Duvall gestorben

US-Schauspielerin Shelley Duvall, insbesondere bekannt als von Jack Nicholson gequälte Ehefrau Wendy Torrance in Stanley Kubricks Horrorfilm "The Shining", ist laut Hollywood Reporter gestorben. Sie wurde 75 Jahre alt. Duvall spielte in sieben Filmen ihres Mentors Robert Altman, unter anderem in "3 Women", und war als Olive in der "Popeye"-Verfilmung mit Robin Williams zu sehen. In Cannes gewann sie den Preis als beste Schauspielerin.