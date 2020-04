Der indische Schauspieler Irrfan Khan, der dem europäischen Publikum u.a. durch Rollen in "Slumdog Millionär", "Jurassic World" und "Life Of Pi" bekannt wurde, ist tot. Er ist laut internationalen Medienberichten 53-jährig gestorben, nachdem er zuvor in Spitalsbehandlung gekommen war. 2018 war bekannt geworden, dass er an Krebs erkrankt war.