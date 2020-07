Bei den Sparks braucht Strawinsky Hits und Lincoln ein iPhone

Es gibt eine Sammlung von Schneekugeln mit dem Wiener Riesenrad mitten in Los Angeles. Sie gehört Ron Mael, der schnauzbärtigen Hälfte der Sparks. „Wir haben uns in Wien verliebt, noch bevor wir das erste Mal dort waren, weil wir den Film ,Der dritte Mann’ faszinierend fanden“, erzählt Rons Bruder Russell, der Sänger des Pop-Duos, das 1974 mit „This Town Ain’t Big Enough For The Both Of Us“ den ersten Welthit hatte.