Bei Cindy ist jeden Tag Fasching

Vor allem aber etablierte Sherman mit ihren fotografischen Selbstinszenierungen einen neuen Bildtyp: Porträts sind bei ihr nicht mehr Ausdruck eines Charakters. Statt dessen ist Maskerade alles, Identität ist formbar.

Es ist dieser gedankliche Strang, den Kuratorin Bettina M. Busse in ihrer durchaus bildmächtigen Zusammenstellung verfolgt. Wobei nicht ganz klar ist, ob der so genannte „ Sherman Effect“, also der Einfluss der Künstlerin, als historisches oder als gegenwärtiges Phänomen gelten soll: Diskurse rund um selbstbestimmte Geschlechteridentitäten sind ja mittlerweile schon bei volkstümlichen Sängern angekommen, und die gezeigten Künstlerpositionen sind großteils gut abgehangen.Da wäre etwa Gavin Turk, der in den 1990er-Jahren als „Young British Artist“ galt und 2010 Galerie-Besucher einlud, in Ton geformte Abgüsse seines eigenen Kopfs zu malträtieren. Pipilotti Rists Video „Ever Is Over All“ (1997) wurde schon in einem Beyoncé-Musikvideo recycelt, ist also bereits historisch. Der Film, in dem die Künstlerin Autoscheiben zertrümmert, lässt sich aber nur um ein paar Ecken (vermutlich geht es um Selbstermächtigung) mit Sherman verbinden.