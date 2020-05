Begründer der Wiener Musical-Ära ist tot

Das Konzept ging auf. Schon 1966 war die neue Musicalbühne das "meistbespielte Theater in Wien".

1968 bekam Kutschera das Recht zur deutschsprachigen Erstaufführung von "Der Mann von La Mancha", 1972 brachte er Udo Jürgens’ Shaw-Adaption "Helden, Helden" heraus.

"My Fair Lady", "Hello Dolly" und "Evita" wurden Kassenschlager. Unter Kutschera kamen an der Wienzeile 25 Musical-Inszenierungen heraus. In seiner Direktionszeit von 1965 bis 1983 engagierte er u.a. Udo Jürgens, Dagmar Koller, Michael Heltau, Yossi Yadin, Fritz Muliar, Marika Rökk, Blanche Aubry und Josef Meinrad.



Mit dem Theater in Berührung kam der am 6. Jänner 1916 geborene Ottakringer und gelernte Fleischhauer aber schon lange vorher: Zuerst als "Claqueur", ehe er 1938 nach Heidelberg und ein Jahr später nach Linz ging und 1940 am Wiener Volkstheater engagiert wurde.