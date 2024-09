Filmkritik zu "Beetlejuice Beetlejuice": Tim Burtons Kultkomödie kehrt zurück

Sie sind wieder zurück im Ghost House in Winter River: Nach Vater Deetz’ ungewöhnlichem Tod – Charles Deetz überlebte einen Flugzeugabsturz in den Pazifik, wurde dort aber von einem Hai gefressen – trifft sich die Familie zur Beisetzung auf ihrem Anwesen. Mit dabei sind neben Witwe Delia (Catherine O’Hara) auch Tochter Lydia Deetz (Winona Ryder) und die rebellische Enkelin Astrid (Jenna Ortega). Als Astrid auf dem Dachboden des Hauses das Miniaturmodell der Stadt entdeckt und neugierig herumhantiert, öffnet sich das Tor zur Welt der Toten. Und im Afterlife wartet nicht nur der schwarz-weiß gestreifte Poltergeist Beetlejuice/Betelgeuse (alterslos gut: Michael Keaton), sondern dort ist buchstäblich die Hölle los.

In seiner typisch grotesken Gothic-Optik und mit gewohnt unkonventionellen Szenen zieht Tim Burton die Zuseher hinein in seine schräg-komische Fantasywelt. Die ist bevölkert von Schrumpfköpfen in übergroßen Anzügen, einem Polizisten mit offenem Schädel, der noch im Jenseits eilfertig seinen Dienst verrichtet (Willem Dafoe), abgedrehten Geburtsszenen und einer Monica Bellucci, die sich die Gliedmaßen ihres Luxuskörper erst einmal zusammentackern muss. Als Delores gibt sie die rachsüchtige Ex-Frau von Beetlejuice, die potenziellen Feinden genüsslich die Seelen aussaugt.

Leider tritt sie nicht weiter in Erscheinung.

Äußerst amüsant in seiner naiven Hartnäckigkeit ist auch Justin Theroux als schleimiger TV-Produzent Rory, der Lydia den Hof macht und sie unbedingt heiraten will. Doch bevor es so weit ist, sucht Beetlejuice Lydia in ihren Träumen heim und treibt ihr diesen Plan nachhaltig aus.