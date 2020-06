Befreit von einer monumentalen Last

Vorgeschichte Gustav Klimt schuf den Fries 1902 anlässlich der Präsentation einer Beethovenstatue von Max Klinger in der Secession. Der Bildzyklus sollte nach der Schau zerstört werden. Carl Reininghaus rettete ihn in letzter Sekunde. 1918 verkaufte der Industrielle den Fries an August Lederer, weil er keine Möglichkeit sah, das monumentale Werk aufzustellen. Auch Lederer scheiterte. Dessen Sohn Erich befreite sich von der Last – und verkaufte den Fries 1973 der Republik. Als Leihgabe des Belvedere ist das Werk in der Secession dauerhaft ausgestellt.