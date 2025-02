Beethoven, symphonisch und historisch

von Susanne Zobl

An den beiden Wiener Opernhäusern lässt sich derzeit Bellinis „Norma“ vergleichen, in den großen Konzertsälen stand in den vergangenen Tagen nahezu simultan Beethoven auf dem Programm. Die Wiener Symphoniker gastierten im Musikverein mit dem 5. Klavierkonzert und der 3. Symphonie. Jordi Savall, der Erforscher des Originalklangs, und seine Formation Le Concert des Nations hoben mit der „Eroica“ ihren Beethoven-Zyklus im Konzerthaus an und ließen die 5., 6. Und 7. folgen.