Beethoven in der Nationalbibliothek: Großmogul, Titan und Sonderling

In der Sammlung von Handschriften und alten Drucken der ÖNB befinden sich mehr als 130 Briefe Beethovens und in der Musiksammlung 13 Handschriften seiner Kompositionen sowie 941 Bände mit Erst- und Frühdrucken seiner Werke; außerdem in Bildarchiv und Grafiksammlung über 1.000 Objekte wie Porträts, Plakate, Fotos von Beethoven-Denkmälern und Druckgrafiken. Zum Jubiläumsjahr wurden die ÖNB-Bestände digitalisiert und sind jetzt unter dem Web-Portal „Beethoven Digital“ abrufbar.