Becks Husarenritt durch alle Stile – von Singer/Songwriter bis Techno

„Ihr seid das beste Publikum, das wir auf dieser Tour hatten!“ Beck ist begeistert von der Begeisterung, die ihm in der Wiener Arena bei „Loser“ entgegenschlägt – bei jenem Hit, mit dem der Musiker 1994 weltweit berühmt wurde. Der Song kam gerade jetzt in der Mitte der „richtigen Show“, wie Beck es eingangs nannte.

Weil nämlich das Vorprogramm ausgefallen war, begann Beck früher, kam zuerst als Solist auf die Bühne und spielte mit akustischer Gitarre und Mundharmonika sechs Songs als Intro, darunter das Cover von Daniel Johnstones „True Love Will Find You In The End“ oder eine elegische Version seines eigenen Songs „Blue Moon“.

Ein extra langes Konzert mit „sehr viel Musik“ hatte er dabei versprochen – weil es an diesem Dienstagabend doch der längste Tag des Jahres ist und er wegen der Pandemie so lange nicht auf Tour gehen durfte.