BeatTheVirus: Love in the Park – Benefiz für das Fluc

Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treffen die Kultur schwer – durch die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen insbesondere auch die Klubkultur.

Aus diesem Anlass übertragen wir jedes Wochenend Live-Streams für den sozial distanzierten Musikgenuss auf der häuslichen Tanzfläche.

Und wer will, kann zur Unterstützung der Veranstalter beitragen: Unter dem Live-Stream gibt es die Möglichkeit, einen freiwilligen Musikbeitrag zu leisten. Der Betrag fließt vollständig an die Klubs und jene Künstler, die an dem Abend auflegen.

#BeatTheVirus – Support your artists!