BCC: Hardrock mit animalischem Bauchgefühl

Der 25 Jahre jüngere Joe Bonamassa, derzeit einer der erfolgreichsten Bluesrock-Gitarristen der Welt, trat bereits als Zwölfjähriger mit B. B. King auf.

Er übt sich zunächst in nobler Zurückhaltung, erdet die Songs und gibt ihnen an entscheidenden Stellen Seele und Tiefe. Etwa mit einem schönen Solo in "Song of Yesterday". Filigrane Kabinettstücke sind auch "The Battle For Hadrian's Wall" und "The Ballad of John Henry".



Drummer Jason Bonham, Sohn des verstorbenen Led-Zeppelin-Schlagzeugers John Bonham, versohlt seine Felle. Und Keyboarder Derek Sherinian mischt Hammond-Sounds ins Feuerwerk.

Das Quartett lässt es mit jeder Nummer krachen. "Das ist ein nahezu animalisches Bauchgefühl", sagt Glenn Hughes und hat recht damit. Der Gute-Laune-Rocker "Sista Jane" setzt den Schlusspunkt.

Bei den beiden Zugaben kommt es noch einmal knüppeldick, als die Band - nach "Man In The Middle" - "Burn" von Deep Purple wie eine Handgranate explodieren lässt.

Und Hughes seine Stimme schrill gellend noch einmal in lichte Höhen treibt: "Time, time, time."