"La fille du régiment“: Vergnüglicher, leichtfüßiger Abend an der Münchner Oper

Zwei Welten

Die Vorgeschichte der Oper, wie Soldaten das ausgesetzte Baby Marie finden und als Findelkind in ihrem Regiment großziehen, erlebt man dann szenisch bei der Ouvertüre. In seiner erzählfreudigen, leichtfüßigen Regie zeigt Damiano Michieletto die zwei Welten der Oper, die unterschiedlicher nicht sein könnten: die in einer Tiroler Bergidylle um 1815 spielt, wo der Adel regiert und die Bauern arm sind, im Wald und später in einem Salon, mit einem Waldbild, aus dem dann die Soldateska hervorstürmt (Bühne: Paolo Fantin).

Die bewegungs- und detailreiche Inszenierung stellt die Komik in den Vordergrund, die zum Schmunzeln und Lachen anregt.

Die Kostüme (Agostino Cavalca) der Soldaten in historisch weißen Uniformen und jene der Adeligen mit ihren ausladenden Reifröcken mit viel Rüschen und hochtoupierten Frisuren wirken bewusst überzogen.

Für die 1840 in Paris uraufgeführte Oper braucht man ausgesprochene Spitzensänger. Und diese sind hier in München in ausreichendem Maße vorhanden.