Baujuwelen, Bausünden: Architektur der „Swinging Sixities“ mit Retro-Chic

Für die Hotel-Adaption von Lipperts Stahlbetonskelettkonstruktion mit Aluminiumfassade am Landstraßer Gürtel 5 erhielt das Atelier Heiss den Staatspreis Architektur 2014. Am Dach ist ein Segelboot in Originalgröße gestrandet – mit dem Bug nach vorne überhängend: Erwin Wurms Skulptur „Misconceivable“ weist hin auf das „Missverständliche / Undenkbare“ zwischen verrückten Realitäten und irritierten Sehgewohnheiten.

Schon bei der (bereits abgerissenen) Zentrale der Bundesländer-Versicherung am Donaukanal gegenüber vom Schwedenplatz orientierte er sich 1960 am Zeitgeist aus den USA: Es war der erste Wiener Bau mit klimatisierten Großraumbüros und einer vom konstruktiven Gerüst unabhängigen, wie ein Glasvorhang vor die Fassade gehängten „Curtain Wall“ in der Nachfolge des emigrierten Bauhaus-Direktors Ludwig Mies van der Rohe.

Der Clemens-Holzmeister-Schüler Lippert plante u. a. 1956 den „Opernringhof“ an der Stelle des 1863 von Theophil Hansen errichteten und im Krieg zerstörten „Heinrichshofes“ gegenüber der Staatsoper; außerdem 1972 das umstrittene Winterthur-Haus zwischen Karlskirche und Wien Museum.

An der Stelle des leicht und transparent wirkenden Hotels Daniel an der Ecke Jacquingasse stand schon im alten Wien ein Baujuwel: das dreistöckige Palais des Kunstsammlers und Denkmalpflegers Karl Graf Lanckoroński (1848-1933), erbaut 1894/’95 von den Theaterarchitekten Fellner und Helmer.