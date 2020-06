Barrie Kosky: „Das Betroffenen-Lamento finde ich grauenhaft“

Nikolaus Bachler, Intendant der Bayerischen Staatsoper, fühlt sich von der Politik allein gelassen. „Die Aufgabe eines Kunstministeriums ist, Kunst zu ermöglichen und davon war in diesen Monaten nichts zu bemerken“, so der Österreicher in der „Süddeutschen Zeitung“: „Es ist zu einem verlängerten Gesundheitsamt geworden. Wenn überhaupt was aus dem Ministerium kam, waren das Hygieneverordnungen.“

Bachler hätte sich vom Haus des CSU-Ministers Bernd Sibler in der Coronakrise mehr erwartet: „Meine Vorstellung von einem Kunstministerium wäre, gerade in der Krise nach Möglichkeiten und Wegen für die Kunst zu suchen. Das ist aber hier nicht der Fall.“

Er könne nicht verstehen, warum Kunst- und Kulturveranstaltungen übermäßig reguliert werden und andere Bereiche nicht. „Wenn ich höre, dass im Herbst Messen geöffnet werden: Gegen das Gewusel auf einer Messe sind wir ein Hochsicherheitstrakt. Dieses Missverhältnis werte ich schon besorgt als ein Desinteresse.“ Bachler fügte hinzu: „Unser Publikum ist das artigste unter der Sonne.“