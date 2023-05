Bariton Clemens Unterreiner wird Kammersänger

Der österreichische Opernsänger Clemens Unterreiner wird zum Kammersänger ernannt. Der Berufstitel wird dem Bariton am 21. Juni in der Wiener Staatsoper verliehen. Wie das Kulturministerium in seiner Einladung vermerkt, wird Sektionschef Jürgen Meindl die Urkunde im traditionellen Teesalon überreichen.

Seit September 2005 ist Unterreiner Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper. In mehr als 900 Vorstellungen war er unter anderem als Escamillo ("Carmen"), Papageno ("Die Zauberflöte"), Gunther ("Götterdämmerung"), Dr. Falke ("Die Fledermaus") oder als Herr von Faninal ("Rosenkavalier") zu sehen. Seine Website zählt Auftritte als Gastsolist und Konzertsänger in London, Paris, New York, Tokio, Baden-Baden, Dresden, Budapest, Nizza, Muskat, Kopenhagen, Helsinki auf.