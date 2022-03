Barenboim muss Konzerte mit den Wiener Philharmonikern absagen

Die Wiener Philharmoniker müssen auf Daniel Barenboim verzichten: Der Stardirigent hätte eigentlich am Freitag, Samstag und Sonntag (18.-20.3.) das Orchester im Wiener Musikverein durch ein Mozart-Programm führen sollen, respektive wäre er für das Klavierkonzert KV 595 am Piano gesessen. Das Engagement muss der 79-Jährige nun "krankheitsbedingt" absagen. Die Leitung übernimmt Konzertmeister Volkhard Steude von seinem Pult aus. Am Klavier ersetzt Kirill Gerstein den Kollegen.