Bank Austria Kunstforum: Künstler fordern "faire Übergangslösung"

In einem Offenen Brief zeigen sich österreichische Künstlerinnen und Künstler "entsetzt über die Nachricht, dass das Bank Austria Kunstforum Wien vor dem Aus stehen soll". Sie fordern "eine faire Übergangslösung", die dem Haus "in angemessener Zeit eine Neuaufstellung ermöglicht und den geplanten Ausstellungsbetrieb für das kommende Jahr sichert". Das am Freitag veröffentlichte Schreiben trägt weit über 50 Unterschriften, etwa von VALIE EXPORT, Anna Jermolaewa und Erwin Wurm .

"Eine Schließung des Bank Austria Kunstforum Wien wäre ein Kollateralschaden für die heimische Kulturlandschaft. Nichts weniger als alles an dieser Pleite ist fatal!", heißt es in dem Offenen Brief, in dem u.a. Kritik am "Agieren weniger Entscheidungsträger, denen die Tragweite ihres Tuns ganz offensichtlich nicht in vollem Umfang bewusst ist", und an den ökonomischen Folgen einer "übereilten Schließung" geübt wird.

André-Heller-Park ein "Trostpflaster"

Die "Art und Weise der Bekanntgabe", nämlich durch die Medien, lasse auf "größtmögliche Gleichgültigkeit gegenüber einem renommierten Betrieb sowie zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern schließen". Die Finanzierung eines André-Heller-Parks wird als "Trostpflaster" bezeichnet, "als einen Versuch, verschiedene künstlerische Kategorien und ihre Protagonist:innen gegeneinander auszuspielen".

Man befürchte "einen massiven Imageschaden für den Kulturstandort Österreich" und wünsche sich, "dass sich die Stadt Wien und die Republik Österreich der herausragenden kulturellen Stellung dieses Landes erinnern und eingreifen, um noch größeren Schaden abzuwenden, indem man zumindest einen Übergang hin zu geordneten Verhältnissen und einem neuen Sponsorship gewährleistet", heißt es weiter. "Wenn die Stadt Wien beim Kauf des Austria-Stadions mit 40 Millionen Euro einspringen kann, sollte ein Engagement im Finden einer Übergangslösung für das Bank Austria Kunstforum Wien ein Leichtes sein."