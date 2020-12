Ballettpremiere im TV: Über das himmlische Leben

„Live. Ein Videoballett“ von Hans van Manen zu Klavierstücken von Franz Liszt, von Shino Takizawa einfühlsam gespielt, entstand bereits 1979. Aus heutiger Sicht ein nahezu erschreckend visionäres Stück, das van Manen zum ersten Mal einer anderen Ballettcompagnie anvertraut als Het Nationale Ballet in Amsterdam, für das es entstand. Zum letzten Mal ist in Wien der Kameramann Henk van Dijk dabei, der das Stück seit der Entstehung nicht nur begleitet, sondern durch seine live Aufnahmen, die auf eine Leinwand projiziert werden, mitgestaltet.

Das Stück steht wie ein Manifest für Martin Schläpfer, der das klassische Ballett mehr in die Gegenwart rücken möchte, als es bisher in Wien der Fall war. Mit Olga Esina übernimmt eine nahezu makellose klassische Primaballerina den Part der Balletttänzerin, die in einen Dialog mit der Filmkamera tritt.

Der Tanz erfüllt dabei ihr Leben, wenn sie im Foyer der Staatsoper auf einen Tänzer, Marcos Menha, trifft.

Eine ambivalente Beziehung, die mit einer Flucht der Tänzerin in die Außenwelt endet. Die bedrückend unbelebte Wiener Ringstraße wiederum lässt das Coronavirus auch in dieses spartenübergreifende Tanzquartett eindringen.

Darauf folgt Schläpfers „4“ zu Gustav Mahlers Vierter Sinfonie in G-Dur. „All den Einschränkungen durch die lange Pause und das Fehlen von Vorstellungen im Tänzeralltag zum Trotz überwiegen Stärke und Kraft. Es gibt Szenen voll Schönheit zu sehen, dazu vier zentrale Pas de deux. Sie sind von Episoden aus Mahlers Beziehung zu seiner Frau Alma inspiriert, von allen Paaren bestechend getanzt.