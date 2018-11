Ballett: Legris ist mit „Sylvia“ ein Meisterwerk gelungen

Dazu gelingt Legris auch eine Charakterisierung der Rollen mit tänzerischen Mitteln. Die junge, in Stockholm geborene Nikisha Fogo glänzte in der Titelrolle so sehr, dass sie im Anschluss auf offener Bühne von Operndirektor Dominique Meyer zur Ersten Solotänzerin ernannt wurde. Ketevan Papava zeigt eine starke, am Ende aber doch gefühlvoll agierende Diana, während Denys Cherevychko als Sylvias Liebhaber Aminta brilliert.

Sehr erfreulich, dass Davide Dato als Bösewicht Orion nach langer Verletzung wieder in Topform ist, und Mihail Sosnovschi gibt einen bravourösen Eros.

Das Orchester der Staatsoper unter Kevin Rhodes sorgt für eine differenzierte Wiedergabe von Delibes Musik mit der bekannten Pizzicato-Szene im dritten Akt.

Von Silvia Kargl