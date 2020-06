Bakker lässt eine Sterbende den Umweg gehen

Es ist ein seltsames Buch: schmal wie seine Vorgänger, der großartige Jugendroman "Nichts" und die Flüchtlings-Parabel "Krieg", aber nicht so stringent, nicht packend. "Komm" hat eigentlich keine Geschichte. Es ist ein Sammelsurium von Gedankenfetzen, ein loses Kompendium an Fragen, die der Hauptperson, einem von Moral nicht gerade durchdrungenen Buchverleger, durch den Kopf gehen. Spintisiererei, die einen kalt lässt.

In einer rauen Winternacht sitzt der Verleger, dessen Name für Janne Teller nichts zur Sache tut, am Schreibtisch und ist gerade im Begriff, das vielversprechende Manuskript seines jüngsten Erfolgsautors für den Druck bereit zu machen.

Da klopft es: Petra Vinter, eine Bekannte des Autors, steht in der Tür und kommt ohne Umschweife zur Sache. Sie behauptet, der Autor habe ihre Geschichte gestohlen. Habe aufgeschrieben, was er ihr nie aufzuschreiben und zu verwerten versprochen hatte. "Es ist meine Geschichte", sagt sie. Der Verleger ist perplex, sie sitzen im Wohnzimmer und starren sich an. Er: "Eine Geschichte kann man nicht besitzen." Sie: "Gibt es keine Geschichten, die so persönlich sind, dass andere sie nicht weitererzählen dürfen?"

Petra Vinter beschwört den Verleger, das Manuskript zurückzuziehen. Ihr Trauma von Krieg und Vergewaltigung in dem afrikanischen Bürgerkriegsland, in das sie als UN-Beauftragte entsandt worden war, nicht öffentlich zu machen. Er verweigert.

Der Rest ist selbstgefällige Gedankenakrobatik des Verlegers: Ein literarisches Manuskript könne nicht nach einem ethischen Maßstab beurteilt werden, der für andere Bereiche des Lebens gelte. Ein Künstler, dürfe fast alles, es sei "in seinem Recht". Aber was ist, wenn wir dann gar keine Tabus mehr haben? Ist es nicht erbärmlich, seine Freunde, die einem etwas anvertrauen, zu verraten, indem man ihre Geschichten weitererzählt? Aber Kunst ist eben nicht moralisch. Sie muss die Welt nicht besser machen.

Fazit: 160 Seiten Trockenfutter für Schmalspur-Philosophen. "Nichts" war viel mehr.

Susanne Lintl

KURIER-Wertung: *** von *****