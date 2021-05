Baiba rebelliert gegen überholtes Rollenbild von Musikerinnen

So will Baiba in Österreich bleiben, weiter hier ihre Songs über die Schönheit des Lebens und die Liebe schreiben. Denn sie bewundert die Solidarität in der hiesigen Kunstszene. Ein weiterer Unterschied zwischen der alten und der neuen Heimat wurde in der Pandemie deutlich: „In Lettland sind die Leute viel reservierter. Wir mögen es nicht, einander zu berühren, küssen uns nicht, wenn wir uns begrüßen. Deshalb gab es in der Pandemie in Lettland den Witz: Wir müssen jetzt zwei Meter Abstand halten und die Leute fragen: ,Warum so wenig?´“