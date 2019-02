BAFTAs: "Roma" und "The Favourite" räumen ab

Weisz und Ali ausgezeichnet

Als beste Schauspielerin und bester Schauspieler in Nebenrollen wurden Rachel Weisz ("The Favourite") und Mahershala Ali ("Green Book") bei der glamourösen Preisverleihung in der Royal Albert Hall ausgezeichnet.

Beim dreifachen Golden-Globe-Gewinner "Green Book" geht es um die in weiten Teilen wahre Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem italienischstämmigen, raubeinigen Türsteher und einem afroamerikanischen, intellektuellen Pianisten.

Royale Stammgäste

Die Preisverleihungen der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) finden jedes Jahr zwei Wochen vor den Oscars statt. Als Stargäste sind neben den hochkarätigen Schauspielern auch immer Mitglieder der britischen Königsfamilie dabei.

Wie in den vergangenen Jahren schritten auch dieses Mal wieder Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) über den roten Teppich.