Baden-Baden: Concertgebouw statt Berliner Philharmoniker

Neue musikalische Partner für die Osterfestspiele in Baden-Baden: Wie das Festspielhaus am Donnerstag mitteilte, werden ab 2026 für drei Jahre das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam und das Mahler Chamber Orchestra mit Sitz in Berlin eine zentrale Rolle bei der künstlerischen Planung der Osterfestspiele spielen. "Musikliebhaber können sich auf hochkarätige Opern- und Konzertabende in Baden-Baden freuen", sagte Festspielhausintendant Benedikt Stampa.

Seit 2013 waren die Berliner Philharmoniker das Aushängeschild der Osterfestspiele. Dieses und nächstes Jahr werden sie noch zu Ostern in Baden-Baden sein. Dann wechseln sie zurück nach Salzburg, von wo sie einst abgeworben worden waren.