"Bad Boys: Ride Or Die": Will Smiths gelungenes Comeback nach dem Oscar-Eklat

Das Ganze ist ein Feuerwerk an Gags mit schönen Frauen (Will Smith darf gleich zu Beginn seine attraktive Therapeutin heiraten), Kurzausflügen ins Jenseits (Martin Lawrence erfreut sich nach einem Herzinfarkt an dem kurzen Verweilen im sichtlich idyllischen Totenreich), kleinen Schockszenen mit gefräßigen Sumpfkrokodilen und natürlich irren Autofahrten, bei denen buchstäblich die Reifen glühen. Auch ein trudelndes Flugzeug, in dem bis aufs Blut und bis zum bitteren Absturz im Wasser gekämpft wird, darf nicht fehlen. Die Dialoge sind voller Wortwitz, die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence stimmt. Die Frisur hält.