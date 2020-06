Bachmannpreis: Mit Bubble Tea über die Grenzen

"Ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Schriftsteller fallen. Aber ich bin derzeit ziemlich in der wirklichen Welt verhaftet. Und es wartet doch immer der nächste Text, die nächste Lesung ..."

Zum Beispiel Ende der Woche in Klagenfurt: Die gebürtige St. Pöltnerin wurde zum Wettlesen um den Bachmann-Preis eingeladen.

Sie schreibt so selbstverständlich wie sie atmet. Fixstern will sie sein, nicht Komet. Und Kugelblitz ist sie sowieso. Mit "Chucks" verblüffte sie, weil sie, so jung, das Leben in einem einzigen Satz erklärt:

"Es liegt alles an der Konzentration."

Das Schlechte kommt ja wirklich von einer zu hohen Konzentration. Zu viele weiße Blutkörperchen – zu wenig rote – Krebs – Tod.

Oder (auch das ist Romanthema) nur Punk sein – oder, im Gegenteil, immer frische Milch im Eiskasten haben – beides auch nicht so gut.

"Es kommt auf den eigenen Charakter an, wie viele Teile man wovon braucht, um sich ,ganz" zu fühlen."

Der Bubble Tea spiegelt ihre Einstellung wieder: sich Neuem vorbehaltlos zu nähern und überall Dinge zu entdecken – "ohne Rücksicht auf Grenzen und Begrenzungen."