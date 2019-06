Bachmann-Preis, Tag 2: Der Tag der kackenden Möwe

Am Nachmittag begann der meist diskutierte Kandidat des Wettlesens. Der Berliner Daniel Heitzler, Barkeeper, Journalist und Student der Literaturwissenschaften, hatte bisher noch keinen Text veröffentlicht. Seine Erzählung führte nach Mexiko, in die Welt schwieriger Männerbeziehungen und mysteriöser Rituale. Heitzler erwies sich als Freund blumiger Formulierungen, so beschrieb er Drogengebrauch so: „Hier werden sanft kosmische Klöten betastet.“

Klaus Kastberger kritisierte die Trägheit des Textes: „Ich hoffe, es ist niemand weggekippt.“ Insa Wilke fühlte sich vom Tempo an „Koalitionsverhandlungen“ erinnert und urteilte: „Eine Mischung aus Beckett und Lucky Luke.“ Michael Wiederstein wiederum verglich den Text mit Woody Allen – „der ganze Witz geht gut auf.“ Stefan Gmünder nannte den Text „ein schönes Erlebnis“. Hildegard Keller beschrieb die Sprache als „barock“.

Der letzte Autor des zweiten Tages war der Schweizer Journalist und Schriftsteller Tom Kummer (dem vorgeworfen wurde, es in seinen Reportagen mit der Wahrheit nicht genau genommen zu haben). Sein Text ist eine Art Road Movie über einen einsamen Chauffeur, den bei seinen nächtlichen Fahrten Gedanken, Visionen und Begierden plagen.

Der gebürtige Schweizer Stefan Gmünder urteilte: „Die Schweiz als Geisterland – toll!“ Klaus Kastberger fühlte sich an Zigaretten-Werbeästhetik erinnert und kritisierte „zuviel Pathos“ und „blasierte Gesten“. Hubert Winkels ortete eine „Pop-Oberflächen-Ästhetik“ und „eine gewisse Chandler-Noirhaftigkeit“.

Am Samstag geht es um 10.00 Uhr weiter, 3SAT überträgt live.