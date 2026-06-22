Wegen eines Vorfalls vor Publikum beim Bachfest in Leipzig sind Vorwürfe gegen den Dirigenten John Eliot Gardiner erhoben worden. In einer Stellungnahme spricht das ausrichtende Bach-Archiv von einem "grenzüberschreitenden Verhalten eines Dirigenten gegenüber einer Mitarbeiterin unseres Veranstaltungsteams". Der Vorfall sei sehr ärgerlich, und die Mitarbeiterin werde unterstützt, sagte der Intendant des Bachfestes, Michael Maul, der Deutschen Presse-Agentur. "Ich sehe darin aber ein rüpelhaftes Verhalten des Dirigenten. Er hat wohl in dem Moment nicht überblickt, dass die Mitarbeiterin auf ihn zukam, um sich zu bedanken."

Musiker räumt Fehlverhalten ein

Die Frau hat demnach dem Dirigenten direkt nach dem Konzert als Dankeschön eine Schriftrolle überreichen wollen. Gardiner habe die Rolle genommen und der Frau an ihre Halskette oder in den Ausschnitt ihres T-Shirts stecken wollen. Der Polizei liegt eine Strafanzeige der Mitarbeiterin vor, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.