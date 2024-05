Conga, Bass und Gesang: Wenn die Latin-Musik ein wenig anders swingt

„Musizieren ist das Schönste, was man angezogen miteinander tun kann.“ Avishai Cohen weiß, was Miles Davis damit sagen wollte, wie Mittwoch im ausverkauften Konzerthaus zu erleben war. Der Kontrabassist aus Tel Aviv, ein Schwergewicht im zeitgenössischen Jazz, hat sich mit „Iroko“ seinen Traum erfüllt, ein Latin-Projekt mit seinen Lieblings-Latin-Musikern aus New York zu machen. Der 54-Jährige taucht dabei in Sextett-Formation tief ein ins ganze Spektrum des afro-karibischen Klangkosmos.